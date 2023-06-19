2. AİRFRYERI ÖNCEDEN ISITMAK

Airfryerları önceden ısıtmakla ilgili fikir ayrılığı var. Bazı, kaynaklar yemeklerinizin çıtır çıtır olması için fritözün önceden ısıtılabileceğini söylüyor. Ancak airfryerları önceden ısıtmak, yiyeceklerin fazla pişmesine neden olabilir. Tarifte aksi belirtilmedikçe fritözün önceden ısıtılması gerekmez.