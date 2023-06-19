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Airfryer kullanırken dikkat etmeniz gereken 11 ipucu ve püf nokta!

Mutfakta ocak ve fırının yerini alan airfryerlar kızarmış yiyeceklere alternatif daha sağlıklı yemekler ortaya çıkarıyor. Bugün piyasada birçok airfyer çeşidi bulunuyor, elinizde olan fritözü en iyi şekilde kullanabilmeniz için bazı genel ipuçlarını sizler için derledik.

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  • Airfryer kullanırken dikkat etmeniz gereken 11 ipucu ve püf nokta!

    1. AİRFRYER SEPETİNİ AŞIRI DOLDURMAYIN

    Airfryer'ın sepetini aşırı doldurmak hava akışının sağlanmasını engeller. Böylece yiyecekler eşit bir şekilde pişemez. En iyi sonucu almak için yiyecekleri sepete tek bir tabak halinde yayın ve üst üste dizmeyin.
  • Airfryer kullanırken dikkat etmeniz gereken 11 ipucu ve püf nokta!

    2. AİRFRYERI ÖNCEDEN ISITMAK

    Airfryerları önceden ısıtmakla ilgili fikir ayrılığı bar. Bazı, kaynaklar yemeklerinizin çıtır çıtır olması için fritözün önceden ısıtılabileceğini söylüyor. Ancak airfryerları önceden ısıtmak, yiyeceklerin fazla pişmesine neden olabilir. Tarifte aksi belirtilmedikçe fritözün önceden ısıtılması gerekmez.
  • Airfryer kullanırken dikkat etmeniz gereken 11 ipucu ve püf nokta!

    3.YAĞLI KAĞIT KULLANIN

    Yemeğinizi pişirirken airfryer sepetinizin alt kısmına yağlı kağıt koymak hava akışını engellemez. Ayrıca kolay temizlenmesini sağlar.
  • Airfryer kullanırken dikkat etmeniz gereken 11 ipucu ve püf nokta!

    4. ALTINA BİR PARÇA EKMEK KOYUN

    Eğer yağlı kağıdınız yoksa yemeğinizin altına ince bir dilim ekmek koymak mantıklı olabilir. Ekmek, yemeğin yağını çeker ve böylece daha rahat temizleyebilirsiniz.
  • Airfryer kullanırken dikkat etmeniz gereken 11 ipucu ve püf nokta!

    5. DUMANI ÖNLEMEK İÇİN ÇEKMECESİNE SU KOYUN

    Yağlı yiyecekler airfryerlardan duman çıkmasına neden olabilir. Dumanı engellemek için airfryerın bir çekmecesine az miktar su ekleyebilirsiniz.
  • Airfryer kullanırken dikkat etmeniz gereken 11 ipucu ve püf nokta!

    6. HER KULLANIMDAN SONRA TEMİZLEYİN

    Airfryerlar pişirdikleri yiyeceklerin tadını içerlerinde hapseder. Düzenli bakım ve temizlik yaparsanız önceki pişirdiğiniz yemeğini almazsınız. Ayrıca yemeği pişirmeden önce yağlı kağıt sermek bu açıdan oldukça önemlidir.
  • Airfryer kullanırken dikkat etmeniz gereken 11 ipucu ve püf nokta!

    7. YEMEKLERİ ÇEVİRMEYİ UNUTMAYIN

    Patates kızartması veya tavuk pişirirken yiyeceğinizi çevirmeyi unutmayın. Her ne kadar hava akışı sağlanıyor olsada çıtır olmasını istiyorsanız çevirmeniz gerekir.
  • Airfryer kullanırken dikkat etmeniz gereken 11 ipucu ve püf nokta!

    8. YAPIŞKAN, ERİYEN YİYECEKLER PİŞİRMEKTEN KAÇININ

    Airfryerlar tepsileri hırplanarak temizlenirse zarar görebilir. Eriyen bir yemek pişiriyorsanız mutlaka bir yağlı kağıt kullanın veya airfryerda pişirmeyin, temizlemesi hem zor olacaktır hem de zarar verecektir.
  • Airfryer kullanırken dikkat etmeniz gereken 11 ipucu ve püf nokta!

    9. YEMEKLERİ TEKRAR ISITMAK İÇİN AİRFRYER KULLANIN

    Eğer mikrodalganız yoksa yemeğinizi yeniden ısıtmak için airfryer kullanabilirsiniz. Üç, dört dakika içinde yemeğiniz ısınacaktır.
  • Airfryer kullanırken dikkat etmeniz gereken 11 ipucu ve püf nokta!

    10. HAŞLANMIŞ YUMURTAYI AİRFRYERDA YAPABİLİRSİNİZ

    Airfryerın az bilinen bir özelliği yumurta pişiriyor olabilmesidir. Yumurtayı pişirmek için 132 derecede airfryerı ısıtın ve 3,5 litrelik bir fritöze yumurtayı koyup 15 dakika pişirin. Bu süre cihazınızın sıcaklık ve boyutuna göre değişir.
  • Airfryer kullanırken dikkat etmeniz gereken 11 ipucu ve püf nokta!

    11. DONMUŞ YİYECEKLERİ KOLAYCA PİŞİRİN

    Airfryerlarda donmuş sebzeleri, etleri ve yemekleri pişirebilirsiniz. Fırnınızdan daha hızlı pişirir ve mikrodalgadan daha çıtır sonuçlar verir.

    Kaynak: Mental Floss

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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