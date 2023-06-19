10. HAŞLANMIŞ YUMURTAYI AİRFRYERDA YAPABİLİRSİNİZ

Airfryerın az bilinen bir özelliği yumurta pişiriyor olabilmesidir. Yumurtayı pişirmek için 132 derecede airfryerı ısıtın ve 3,5 litrelik bir fritöze yumurtayı koyup 15 dakika pişirin. Bu süre cihazınızın sıcaklık ve boyutuna göre değişir.