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Airfryer ve kahve makinesi satışları katlandı

Düğün sezonunun başlaması ve evde tüketimin artmasıyla son aylarda airfryer (sıcak hava kızartıcısı) satışlarında yüzde 300, kahve makinesi satışlarında da yüzde 100'e varan artışlar yaşanıyor

Airfryer ve kahve makinesi satışları katlandı
AA

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, Türkiye züccaciye sektörünün 12 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığını belirterek, züccaciyenin en fazla dış ticaret fazlası veren 5 sektör arasında yer aldığını ve en çok markalaşan iki sektörden biri olduğunu söyledi.

Geçen yıl 6,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken sadece 1,5 milyar dolarlık ithalat yaptıklarını aktaran Öksüz, cam, metal, endüstriyel mutfak ve elektrikli küçük ev aletleri olmak üzere 8 alt sektörde de önemli başarılara imza attıklarını bildirdi.

Öksüz, kilogram başına ihracat değerinin 3,75 dolara ulaştığını, bu rakamın ülke ortalamasının 2 katından daha fazla olduğunu vurgulayarak, ihracatın en büyük kısmını yüzde 58 ile AB ülkelerine gerçekleştirdiklerini kaydetti.

"SUUDİ ARABİSTAN'A KISITLAMALARIN KALKMASI İHRACATTA BÜYÜK AVANTAJ"

Mesut Öksüz, bu yıl için ihracatta hedeflerinin 7 milyar dolar olduğunu belirterek, ilk çeyrekte yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ihracat rakamının 1,4 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

İhracat hedeflerine ulaşmak için hem yurt içinde hem de yurt dışında çalışmalara hız verdiklerini ifade eden Öksüz, şunları kaydetti:

"Yurt içinde iki fuar ve iki üretici marka buluşmalarının yanı sıra yurt dışında da 6 tane B2B görüşme yapıyoruz. İsrail, İngiltere, Kanada, Vietnam, Türk Cumhuriyetler ve Avustralya; yurt dışında B2B gerçekleştireceğimiz ülkeler. Ticaret Bakanlığının çizdiği uzak ülkelere ihracat konusunda Kanada, Vietnam ve Avustralya'yı odağımıza aldık. Türkiye-Suudi Arabistan arasında ticaret kısıtlamalarının kalkması sonucu ihracat pazarımız için büyük bir avantaj ortaya çıktı."

DÜĞÜN SEZONU VE ANNELER GÜNÜ İÇ PAZARI HAREKETLENDİRDİ

ZÜCDER Başkanı Öksüz, düğün sezonunun başlaması, Anneler Günü'nün yaklaşması ve evde tüketimin artması nedeniyle züccaciye sektöründe hareketlilik yaşandığını ifade ederek, bu dönemde bazı ürünlerin satışında ciddi artışlar yaşandığını bildirdi.

Özellikle son bir yılda ciddi anlamda "airfryer furyası" yaşandığını dile getiren Öksüz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yağ kullanmanıza gerek kalmadan ya da tariflerinize göre fırçayla çok az yağ sürerek kısa sürede sağlıklı kızartmalar hazırlama imkanı sunan bu ürünlerin satışlarında adeta patlama yaşanıyor. Son dönemde airfryer satışlarında yüzde 300, kahve makinesinde ise yüzde 100'e varan artışlar yaşanıyor. Öte yandan, restoran ve kuaföre gitmeden bu alanlardaki ihtiyaçlarımızı evde halledebilme imkanı sunan saç şekillendirici ve mikser gibi ürünlerde de gözle görülür artış var. Ayrıca, cam ürünlerinde ve kupalarda da yoğunluk yaşanıyor."

Öksüz, düğün alışverişlerinde geçmişe göre online talebin arttığını belirterek, çiftlerin artık tek noktadan alışveriş yapmak istediğini, bu nedenle markaların düğün paketlerine ağırlık vermeye başladığını söyledi.

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