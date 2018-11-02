Ajaccio - Gazelec Ajaccio düellosu

Fransa Ligue 2 maçında Ajaccio ile Gazelec Ajaccio, 02 Kasım 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 22:00. Ajaccio 13 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Gazelec Ajaccio 12 puanda ve 17. sırada. Ajaccio son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Gazelec Ajaccio, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 215 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ajaccio kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 2.90, Gazelec Ajaccio sahadan galip ayrılırsa 3.20 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Ajaccio son hafta oynanan Nancy maçında 2-2 berabere kaldı.

Gazelec Ajaccio ise Le Havre karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Ajaccio, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Ajaccio, kendi sahasında 8 gol attı, 7 gol yedi.

Gazelec Ajaccio ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Gazelec Ajaccio, 5 gol atarken 12 gol yedi.

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