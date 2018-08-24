Ajaccio - Lorient düellosu

Fransa Ligue 2 heyecanı devam ediyor. Ajaccio, 24 Ağustos 2018 Cuma günü Lorient takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:00. Maç öncesi Ajaccio 3 puanla 15. sırada, Lorient 10 puanla 3. sırada bulunuyor. Ev sahibi Ajaccio, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Lorient, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 182 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ajaccio kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 2.70, Lorient sahadan galip ayrılırsa 2.30 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Ajaccio önceki hafta Niort mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Lorient, Quevilly karşılaşmaında 3-0 yenildi.

Ajaccio, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Ajaccio, kendi sahasında 2 gol attı, 4 gol yedi.

Lorient, dış sahada 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Lorient 5 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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