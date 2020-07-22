Stratton filmi 2017 yılında vizyona giren ve aksiyonu gerilimle harmanlayan bir film olarak karşımıza çıkıyor. Peki Ajan Stratton oyuncuları kimler? Ajan Stratton filmi konusu ne?

AJAN STRATTON FİLMİ KONUSU

İngiltere Özel Bot Birliği görevlisi olan Stratton ve Amerikalı meslektaşı Marty, ölümcül biyokimyasal silahları durdurmak için İran'daki bir laboratuvarı araştırmaktadırlar. Fakat görevde bir şeyler yanlış gider ve Marty'nin ağır yaralanmasıyla sonuçlanır.

Stratton, arkadaşının ölmek üzere olduğunu biliyordur birlik tarafından çağrılınca üsse geri döner. Ölü olduğu düşünülen eski Sovyet operatörü Barovski'nin bir hain olduğunu ve çalınmış kimyasal silahları kullanarak eski patronlarından intikam almayı planladığını öğrenir. Stratton ve ekibi zamana karşı yarışarak onu durdurmak zorundadır.

AJAN STRATTON OYUNCULARI KİMLER?

Aksiyon, Gerilim türündeki Ajan Stratton filminin oyuncuları Dominic Cooper, Austin Stowell ve Gemma Chan...