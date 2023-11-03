Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Ajax 7 maç aradan sonra kazandı! - Futbol Haberleri

        Ajax 7 maç aradan sonra kazandı!

        Ajax, erteleme maçında Volendam'ı 2-0 mağlup etti ve ligde 7 maç sonra galibiyet aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 00:34 Güncelleme: 03.11.2023 - 00:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ajax 7 maç aradan sonra kazandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hollanda Ligi 3. haftanın erteleme maçında Ajax, Volendam ile karşılaştı.

        Johan Cruijff Arena'da oynanan maçı Ajax, 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 57. dakikada Bergwijn ve 89. dakikada Akpom'dan geldi.

        Ajax bu sonuçla ligde 7 maç sonra galibiyet aldı. Ev sahibi ekip söz konusu maçlarda 5 mağlubiyet 2 beraberlik almıştı. Bu karşılaşma ile ligdeki galibiyet sayısını 2'ye çıkardı ve 8 puana çıktı. Volendam ise 7 puanda kaldı.

        Ligin bir sonraki haftasında Ajax, Heerenveeen ile karşılaşacak. Volendam ise NEC Nijmegen'e konuk olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail'den Cibaliye ve Bureij'e saldırı
        İsrail'den Cibaliye ve Bureij'e saldırı
        Biden, "ara verme" çağrısı yaptı
        Biden, "ara verme" çağrısı yaptı
        İstanbul'da sağanak etkili oldu
        İstanbul'da sağanak etkili oldu
        Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u devirdi!
        Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u devirdi!
        Netanyahu: Acı kayıplarımız var
        Netanyahu: Acı kayıplarımız var
        Bir kadın daha koca kurbanı oldu!
        Bir kadın daha koca kurbanı oldu!
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Polat çiftinin araçları havadan görüntülendi!
        Polat çiftinin araçları havadan görüntülendi!
        PFDK'den İsmail Kartal kararı!
        PFDK'den İsmail Kartal kararı!
        "İnsanlar acı çekiyor"
        "İnsanlar acı çekiyor"
        Yabancı yatırımcının beklentisi ne?
        Yabancı yatırımcının beklentisi ne?
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        Turda aşk başkadır
        Turda aşk başkadır
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?