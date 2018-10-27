Ajax - Feyenoord maçı öncesi rakamlar

Hollanda Eredivisie maçında Ajax ile Feyenoord, 28 Ekim 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 16:30. 22 puanlı Ajax 2. sırada bulunuyor, Feyenoord 20 puana sahip ve 3. sırada. Ev sahibi Ajax, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Feyenoord son 5 mücadelede 5 galibiyet, yaşadı.

İddaa'da 459 kodlu maçı oynayanlar; Ajax galibiyet oranı 1.30, beraberlik oranı 4.30, Feyenoord galibiyet oranı 5.00. Alt 2.30, üst 1.30 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Ajax son hafta oynanan Excelsior maçında 1-2 kazandı.

Feyenoord ise Heerenveen karşılaşmasında 2-3 kazandı.

Ajax, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, yaşadı ve 14 gol atıp 1 gol yedi.

Feyenoord ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Feyenoord, 7 gol atarken 7 gol yedi.

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