Ajax - Groningen düellosu

Hollanda Eredivisie maçında Ajax ile Groningen, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:45. Ajax 10 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Groningen 3 puanda ve 16. sırada. Ev sahibi Ajax, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Groningen, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 509 kodlu maçı oynayanlar; Ajax galibiyet oranı 1.05, beraberlik oranı 6.25, Groningen galibiyet oranı 12.50. Alt 3.00, üst 1.15 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.45.

Ajax son hafta oynanan Excelsior maçında 1-2 kazandı.

Groningen, PSV Eindhoven karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Ajax, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Ajax, kendi sahasında 6 gol attı, 1 gol yedi.

Groningen ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Groningen, 2 gol atarken 5 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ