Ajax Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre; UEFA 24 yaşındaki Kamerunlu kaleci Onana'ya doping yaptığı gerekçesiyle bir yıl futboldan men cezası verdi. Onana ve Ajax'ın bu kararı CAS'a taşıyacağı açıklanırken, kararın kesinleşmesi halinde Onana, 12 ay boyunca kulüp ve milli takım formasıyla maçlara çıkamayacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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