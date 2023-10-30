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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Ajax'ın yeni teknik direktörü John van 't Schip oldu - Futbol Haberleri

        Ajax'ın yeni teknik direktörü John van 't Schip oldu

        Hollanda ekibi Ajax, Hollandalı Teknik Direktör John van 't Schip ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 14:46 Güncelleme: 30.10.2023 - 14:46
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        Ajax'ın yeni hocası belli oldu
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        Ajax, Hollanda Eredivisie’nin 10. haftasında deplasmanda PSV’ye 5-2 mağlup oldu. Tarihinin en kötü sezon başlangıcına imza atan ve maç eksiliğiyle son sırada bulunan Amsterdam temsilcisi, yaklaşık bir hafta önce Teknik Direktör Maurice Steijn'le yollarını ayırmıştı.

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        Hollanda ekibinin yeni teknik direktörü ise John van 't Schip oldu. Daha önce Ajax'ta yardımcı antrenör olarak da çalışan Schip ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu. 59 yaşındaki Schip, resmi imzaların atılmasının ardından yaptığı açıklamada, Ajax'ın hızlı bir şekilde yukarıya doğru ilerlemesi gerektiğini ve kendisinin de buna katkıda bulunmaktan mutlu olacağını dile getirdi.

        John van 't Schip, Ajax’ın alt yaş takımlarını çalıştırmasının yanı sıra Hollanda Milli Takımı ve Ajax A takımında yardımcı antrenör, Twente ve Yunanistan Milli Takımı’nda da teknik direktör olarak görev yaptı.

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