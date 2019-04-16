Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Juventus, Ajax'ı konuk ediyor. Hollanda'da oynanan ilk maç 1-1 sona ermişti.

JUVENTUS - AJAX

STAT: Allianz

SAAT: 22.00

YAYIN: beIN SPORTS HD 2, beIN SPORTS MAX HD 2

HAKEM: Clement Turpin

AJAX: Onana, Mazraoui, De Ligt, Veltman, Blind, Frenkie De Jong, Van de Beek, Schöne, Ziyech, Neres, Tadic

TEKNİK DİREKTÖR: Eric ten Hag

JUVENTUS: Szczesny, De Sciglio, Bonucci, Rugani, Alex Sandro, Emre Can, Matuidi, Pjanic, Bernardeschi, Dybala, Ronaldo

TEKNİK DİREKTÖR: Massimiliano Allegri

JUVENTUS NASIL GELDİ?

Manchester United, Valencia ve Young Boys'un bulunduğu H Grubu'nu 4 galibiyet ve 2 yenilgi alıp 12 puanla lider tamamlayan Juve, son 16 turunda 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Atletico Madrid'i sahasında 3-0 yenerek çeyrek finale kalmıştı.

AJAX'IN ÇEYREK FİNAL YOLU

Bayern Münih, Benfica ve AEK'in yer aldığı E Grubu'nu 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde edip 12 puanla 2. bitiren Ajax, son 16'da ise tarih yazdı. Hollanda ekibi, sahasında 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Real Madrid'i Bernabeu'da 4-1 yenerek çeyrek finale yükselmiş ve tüm dünyada adından söz ettirmişti.