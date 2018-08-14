Ajax - Standard Liege maçı heyecanı

Ajax ve Standard Liege, 14 Ağustos 2018 Salı günü Şampiyonlar Ligi 3.Eleme Turu maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:30. Maç öncesi Ajax 1 puanla 6. sırada, Standard Liege 1 puanla 7. sırada bulunuyor. Ajax, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Standard Liege, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 436. İddaa'da Ajax kazanır 1.20, berabere biter 4.50, Standard Liege kazanır 7.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Ajax önceki hafta Standard Liege mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Standard Liege, Ajax karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

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