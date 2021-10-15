Fenerbahçe'nin yıldızı Altay Bayındır'a Hollanda devi Ajax talip oldu...

Hollanda basınından fichajes.net'in haberine göre; Eredivisie ekibi, sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Andre Onana'nın yerine Altay Bayındır'ı düşünüyor. Haberin içeriğinde, "Kamerunlu, Hollanda takımıyla devam etmeyecek, serbest kalacak ve Inter Milan'la anlaştı. İtalyan kulübü, Onana'ya sıfır maliyetle ulaşacak. Bu nedenle Hollanda takımı mümkün olan en kısa sürede Onana'nın yerini doldurmaya çalışacak. En beğenilen isimlerin başında ise Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır var" denildi.

Hollanda ekibinin sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı öğrenildi. Ajax'ın 23 yaşındaki kaleci için belirlediği bonservis miktarının ise; 15 milyon euro olduğu kaydedildi. Fenerbahçe yönetiminin Altay'dan beklentisi 20 milyon euro.

2019 yaz transfer döneminde Ankaragücü'nden 1.5 milyon euro'ya transfer edilen Altay Bayındır, bu süre içinde 600 bin euro olan değerini 16 milyon euro'ya çıkardı.