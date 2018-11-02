Ajax - Willem II maçı istatistikleri

Ajax ve Willem II, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Hollanda Eredivisie maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 22:45. 25 puanlı Ajax 2. sırada bulunuyor, Willem II 10 puana sahip ve 13. sırada. Ajax, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Willem II, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 410. İddaa'da Ajax kazanır 1.15, berabere biter 5.00, Willem II kazanır 6.50 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Ajax son hafta oynanan Excelsior maçında 1-2 kazandı.

Willem II ise Vitesse maçında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 1 beraberlik, alan Ajax, 17 gol attı ve 1 gol yedi.

Willem II ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Willem II, 9 gol atarken 14 gol yedi.

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