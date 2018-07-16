İlk kez 'iskle sahne' üzerinde konser veren Pekkan, yaklaşık 1.5 saat sahnede kalarak, sevilen şarkılarını seslendirdi. Kıbrıs’a hem tatil hem de konser için geldiğini söyleyen Pekkan, “Maalesef denize giremedim. Eylül’de Bodrum’da tatil yapmayı planlıyorum” dedi.

Sahnede giyeceği ikinci kostümü yırtılan Pekkan'a gazeteciler nazar boncuğu taktı. Öte yandan Süperstar çok sevdiği Tarkan’ın kız babası olmasını sevinçle karşıladı ve tebrik etti.

Ajda Pekkan, konser sonrası Ortadoğu’nun ünlü gece kulübü SKY Kyrenia’nın açılış davetine katıldı. Kaya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Burak Kaya ve Yönetim Kurulu Üyesi Doruk Kaya’nın ev sahipliğini yaptığı açılış gecesinde Süperstar'ın yanı sıra Skybar Beirut CEO’su Chafik Al Khazen, Şehnaz–Haluk Şefik, Tuğba–Nuri Develi, Zeynep–Murat Tarman, ve Gökçe Atuk gibi cemiyet hayatının ünlü isimler yer aldı.