"Bazen elinizden sadece bir şarkı yapmak gelir"

Anneler Günü'nde sahne aldı 0:00 / 0:00

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Sahne performansı ile yine adından söz ettiren Ajda Pekkan, aralıksız 2,5 saat sahnede kaldı. Pekkan'ı izlemeye gelenler arasında birçok ünlü isim vardı.

Yoğun ilgi gören konserde Ajda Pekkan, istekleri kırmadı ve en son yayınladığı albümünün hitlerinden "Bi'Tık"ı iki kez seslendirdi.

"BANA DUA EDİN"

İzmir'i çok sevdiğini dile getiren ünlü şarkıcı, "İzmir'de yaşamayı çok istiyorum. Çok güzel bir şehir burası. Lütfen siz de bana dua edin, en kısa zamanda hemşehri olalım." diyerek, heyecanını dile getirdi.

Anneler Günü'nde sahneye çıkan Pekkan, annelere ithafen "Ağlama Annem" şarkısını söylerken duygusal anlar yaşadı.

Ajda Pekkan'ın mayıs ayında Antalya, Bursa ve İstanbul ile açık hava konserlerine devam edeceği öğrenildi.