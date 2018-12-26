Ajda Pekkan gazetecileri kral dairesinde ağırladı!

26.12.2018 - 08:10 | Güncelleme:

Süperstar Ajda Pekkan, önceki akşam Beşiktaş'taki bir otelde gece çalışan magazin muhabirleri ile bir araya geldi. Yılbaşı öncesi gazetecilerle yemek yemek isteyen Pekkan, günlüğü 10.000 Euro olan kral dairesini tuttu

  • 1 Ajda Pekkan gazetecileri kral dairesinde ağırladı! - Magazin haberleri
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    Habertürk’ten Atakan Makar'ın haberine göre, Boğaz manzarasında muhabirler ile bol bol sohbet eden Süperstar'ın, mütevazi halleri ve samimiyeti büyük alkış aldı. 

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    Kendisine özel olarak hazırlanan yılbaşı dekorasyonunda muhabirler ile hatıra fotoğrafı çektiren Pekkan, ardından fotoğraf makinesini eline aldı. 

  • 3 Ajda Pekkan gazetecileri kral dairesinde ağırladı! - Magazin haberleri
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    Yılbaşı konseptinde gazetecilerin fotoğrafını çeken Süperstar, "Sizler 365 gün bizleri çekiyorsunuz, ben de sizi çekeyim" diyerek kahkaha attı.

  • 4 Ajda Pekkan gazetecileri kral dairesinde ağırladı! - Magazin haberleri
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    "EN YAKIN ZAMANDA TEKRAR BULUŞMAK İSTİYORUM"

    Muhabirleri özel olarak ağırlayan ve samimi bir sohbet gerçekleştiren başarılı sanatçı, "Sizlere çok teşekkür ederim, benim için çok güzel ve özel bir sohbet oldu. En yakın zamanda tekrar buluşmak istiyorum" dedi. 

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  • 26 Ajda Pekkan gazetecileri kral dairesinde ağırladı! - Magazin haberleri
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  • 27 Ajda Pekkan gazetecileri kral dairesinde ağırladı! - Magazin haberleri
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  • 28 Ajda Pekkan gazetecileri kral dairesinde ağırladı! - Magazin haberleri
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