4 | 28

"EN YAKIN ZAMANDA TEKRAR BULUŞMAK İSTİYORUM"



Muhabirleri özel olarak ağırlayan ve samimi bir sohbet gerçekleştiren başarılı sanatçı, "Sizlere çok teşekkür ederim, benim için çok güzel ve özel bir sohbet oldu. En yakın zamanda tekrar buluşmak istiyorum" dedi.