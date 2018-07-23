2011 yılında yayınlanan 'Farkım Bu' adındaki albümünden sonra 7 yıldır beklenen yeni albümünü artık tamamlasın, yaza yetişmedi bari kışa yetişsin diyen yapımcıları, prodüktörleri Ajda Pekkan için tüm imkanları seferber etti.

Evine düşkünlüğüyle bilinen Ajda’nın Bahçeköy’deki villasına yaklaşık 40 bin Euro harcanarak bir ses kayıt stüdyosu kuruldu. Kayıt stüdyosu tek başına bir anlam ifade etmeyeceği için o kayıt cihazlarını kullanması için bir ses kayıt uzmanı görevlendirildi.





24 SAAT AJDA'NIN YANINDA

Piyasanın en iyilerinden olduğu söylenen o ses kayıt uzmanı, 24 saat Ajda Pekkan’ın evinde kalıyor. Orada yatıyor, uyuyor, kahvaltı edip yemeğini yiyor. Amacı Ajda’nın kendini iyi hissettiği günün veya gecenin her hangi bir saatinde alt kattaki stüdyoya inmesi halinde hazır olmak, cihazları kullanarak Ajda Pekkan’ın okumalarını albüm için kaydetmek.

Ses kayıt uzmanı, evden ancak Ajda Pekkan çıktığında çıkabiliyor. Sanatçı alışverişe ya da bir arkadaşıyla buluşmaya çıktığı zaman ayrılıyor ve Ajda’nın dönüş saatinden önce evde onu bekler oluyor. Ajda'nın teknik misafiri, kendi hayatına dönebilmek için kayıtların tamamlanmasını bekliyor.

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