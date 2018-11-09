Ajda Pekkan: İnsanlar vahşileşti

Ajda Pekkan, önceki gün Bebek’te objektife yansıdı. Pekkan, kadına şiddet ve taciz vakalarındaki artış ile ilgili, “Çok ümitliydim, sosyal medya geliştikçe insanlar evrilecek, farklı olacaklar diyordum. Ama olmadı maalesef. Hatta daha da vahşileşmeye başladılar” dedi