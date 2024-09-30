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        Ajda Pekkan özür diledi

        Ajda Pekkan, Efes Antik Tiyatro'daki konserine belirlenen saatte sahneye çıkmayınca seyirciler, tepki gösterdi. Sahneye yaklaşık bir saat geç çıkan Pekkan, seyircilerden özür diledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2024 - 11:24 Güncelleme: 30.09.2024 - 11:24
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        Ajda Pekkan özür diledi
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        Ajda Pekkan, dün akşam Efes Antik Tiyatro'da 21.00'de başlaması gereken konserine yaklaşık bir saat geç çıktı. Seyirciler, Pekkan'ı uzun süre bekleyince tepki gösterdi ve sosyal medya hesaplarından eleştirilerde bulundu. Bazı seyirciler de konser alanını terk etti.

        Sahneye geç çıktığı için seyircilerden özür dileyen Ajda Pekkan; "Değerli alkışlarınız için çok ama çok ama çok teşekkür ederim. Efendim, kusura bakmayın. Yemin ediyorum bu akşam neler çektiğimi bir bilseniz... Ben, hiç böyle tahmin etmedim. Mesafeler açısından böyle yerlerin ön provası yapılamıyor. Benim yüzümden sizler de çok beklediniz biliyorum. Bu yüzden çok özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

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