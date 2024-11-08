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        Haberler Bilgi Gündem AJet Akdeniz bölgesi (Mersin, Hatay ve Osmaniye) indirimli bilet kampanyası bilet fiyatları, seyahat tarihi

        AJet'ten Akdeniz'e indirimli bilet kampanyası! Kampanya hangi seferlerde geçerli?

        AJet, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'ye düzenlenecek uçuş seferleri için başlattığı kampanyada biletleri 499 TL'ye satışa sunmaya hazırlanıyor. Bu geve saat 00.00'den itibaren başlayacak bilet satışları 10 Kasım'a kadar sürecek. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2024 - 11:45 Güncelleme: 08.11.2024 - 11:45
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        AJet, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye illeri için indirimli bilet kampanyası başlattı. 20 bin koltukla sınırlandırılan kampanyada, biletler 499 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Peki, AJet kampanyası ne zaman bitiyor ve seyahat tarihi nedir? İşte, detaylar...

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        AJET'TEN AKDENİZ'E ÖZEL İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI

        AJet, belirli havalimanlarından çıkışlı olmak üzere Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'ye uçuşlarda 499 TL'den başlayan fiyatlar sunuyor.

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        AJET'TEN AKDENİZ'E ÖZEL İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI GEÇERLİLİK SÜRESİ

        AJet kampanyası 8-10 Kasım 2024 tarihlerinde geçerli olacak. Kampanya satış başlangıcı, Türkiye yerel saatiyle 8 Kasım 2024 00.00 olarak açıklandı.

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        SEYAHAT TARİHİ NE ZAMAN?

        10 Kasım'a kadar bilet alan yolcular 20 Kasım 2024 – 15 Ocak 2025 tarihleri arasında seyahat edebilecek.

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