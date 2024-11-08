AJet, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye illeri için indirimli bilet kampanyası başlattı. 20 bin koltukla sınırlandırılan kampanyada, biletler 499 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Peki, AJet kampanyası ne zaman bitiyor ve seyahat tarihi nedir? İşte, detaylar...