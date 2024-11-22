AJet'ten Avrupa'ya indirimli bilet kampanyası! Fiyatlar 29 eurodan başlıyor
AJet, İstanbul'dan Avrupa'ya 29 eurodan başlayan indirimli biletleri satışa sundu. Basic paket ücreti ve kuralları için geçerli olan kampanya 29 Mart 2025 tarihine kadar sürecek olup bu kez koltuk sayısı sınırına gidilmedi. İşte, AJet Avrupa kampanyası seferleri, fiyatları ve diğer detaylar...
AJet, Avrupa ülkelerine 29 eurodan başlayan fiyatlarla uçuş seferleri düzenliyor. İstanbul-Avrupa arasındaki tek yönlü uçuşlarda geçerli olacak kampanya; 29 Mart 2025'e kadar sürecek ve yolcular 2 Kasım 2024 – 29 Mart 2025 tarihleri arasında seyahatlerini gerçekleştirebilecek.
AJET AVRUPA İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI SÜRESİ
İstanbul-Avrupa arasındaki tek yönlü uçuşlarda geçerli olacak kampanyada biletler 22 Kasım 2024 – 29 Mart 2025 arasında satılacak.
SEYAHAT TARİHİ NEDİR?
Yolcular aldıkları indirimli bilet doğrultusunda 22 Kasım 2024 – 29 Mart 2025 tarihleri arasında seyahat edebilecek.
Avrupa Çıkışlı Uçuşlarda Ücret Tablosu
Avrupa Çıkışlı Uçuşlarda Ücret Tablosu
Avrupa Çıkışlı Uçuşlarda Ücret Tablosu