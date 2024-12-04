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        Haberler Bilgi Gündem AJet İstanbul-Avrupa indirimli bilet kampanyası süresi, bilet fiyatları, uçuş seferleri

        AJet İstanbul-Avrupa indirimli bilet kampanyası sürüyor! Fiyatlar 29 eurodan başlıyor

        AJet, İstanbul ve Avrupa arasındaki tek yönlü uçuş biletlerini 29 eurodan başlayan fiyatlarla satışa çıkardı. 29 Mart 2025 tarihine kadar sürecek kampanya yalnızca Basic paket ücreti için geçerli olacak. İşte, AJet Avrupa kampanyası detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2024 - 12:28 Güncelleme: 04.12.2024 - 12:28
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        AJet'in başlattığı indirimli bilet kampanyası sürüyor. Kampanya dahilinde İstanbul ve Avrupa arasındaki tek yönlü uçuşlarda bilet fiyatları 29 eurodan başlıyor. 22 Kasım'da başlayan kampanya 29 Mart 2025 tarihine kadar sürecek. İşte, AJet indirimli bilet kampanyası...

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        AJET AVRUPA İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI SÜRESİ

        İstanbul-Avrupa arasındaki tek yönlü uçuşlarda geçerli olacak kampanyada biletler 22 Kasım 2024 – 29 Mart 2025 arasında satılacak.

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        SEYAHAT TARİHİ NEDİR?

        Yolcular aldıkları indirimli bilet doğrultusunda 22 Kasım 2024 – 29 Mart 2025 tarihleri arasında seyahat edebilecek.

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        Avrupa Çıkışlı Uçuşlarda Ücret Tablosu

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        Avrupa Çıkışlı Uçuşlarda Ücret Tablosu

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        Avrupa Çıkışlı Uçuşlarda Ücret Tablosu

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        İstanbul Çıkışlı Uçuşlarda Ücret Tablosu

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        İstanbul Çıkışlı Uçuşlarda Ücret Tablosu

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        İstanbul Çıkışlı Uçuşlarda Ücret Tablosu

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