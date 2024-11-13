AJet yurt içi seferlerde geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı: Kampanya detayları nelerdir?
AJet yurt içinde geçerli olmak üzere indirimli bilet kampanyası başlattı. Tek yönlü uçuşlarda geçerli olacak kampanyada biletler 699 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 131 bin koltuk ile sınırlandırılan indirimli biletler, Kıbrıs hariç olmak üzere biletleme işlemine açıldı. Peki, AJet kampanya süresi nedir, seyahat tarihi ne zaman? İşte, detaylar...
AJet, yurt içinde geçerli olmak üzere 699 TL'den başlayan kampanyalı biletleri satışa sundu. Tek yönlü uçuşlarda geçerli olan ve tüm vergilerin dâhil olduğu kampanyada Kıbrıs hariç olmak üzere çeşitli illere indirimli uçuş seferleri düzenlenecek. 131 bin koltuk ile sınırlı tutulan kampanyada satın alınan biletlerin iade edilmesi mümkün olmayacak aynı şekilde değişiklik yapıldığında yüzde 100 ceza uygulanacak. İşte, AJet indirimli bilet kampanyası...
AJET YURT İÇİ İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI BAŞLATTI
AJet, Kıbrıs hariç olmak üzere diğer illerde geçerli olacak yurt içi indirimli bilet kampanyası başlattı ve biletleri 699 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sundu. 131 bin koltukla sınırlandırılan kampanya tek yönlü seferler için geçerli olacak.
AJET YURT İÇİ İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI GEÇERLİLİK SÜRESİ
Ajet kampanyası, 13-15 Kasım 2024 tarihinde geçerli olacak.