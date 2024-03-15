AJet'ten yurt içi uçuşlarında indirimli bilet kampanyası!
Türk Hava Yolları'na ait AnadoluJet veya yeni tanıtılan adıyla AJet'ten yurt içi uçuşlarda geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı. 299 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak olan biletlerin, hangi tarihler arasında geçerli olacağı merak konusu oldu. İşte AJet'ten yurt içi uçuşlarında indirimli bilet fiyatları ve indirimin geçerli olduğu tarihler...
AJet yurt içi bilet satışlarında indirimli bilet kampanyasını duyurdu. 299 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak biletlerin uygulama üzerinden yapılacak alımlarda geçerli olacağı belirtildi. Peki, "AJet indirimli bilet kampayası hangi uçuşlarda geçerli, bilet fiyatı ne kadar?" İşte AJet indirimli bilet kampanyası hakkında tüm detaylar...
AJET'TEN İNDİRİMLİ BİLET UYGULAMASI!
AJet'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye'nin eşsiz güzelliklerine 299 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. 15-17 Mart'ta AJet mobil uygulamasına özel 299 liradan başlayan fiyatlarla biletinizi alın, 31 Mart-30 Eylül 2024 arasında avantajlı fiyatlarla uçun." ifadesine yer verildi.