AJet'ten yurt içi uçuşlarında indirimli bilet kampanyası! AJet indirimli bilet kampayası hangi uçuşlarda geçerli, bilet fiyatı ne kadar? - Merak Edilenler Haberleri

AJet'ten yurt içi uçuşlarında indirimli bilet kampanyası! AJet indirimli bilet kampayası hangi uçuşlarda geçerli, bilet fiyatı ne kadar? - Merak Edilenler Haberleri

AJet'ten yurt içi uçuşlarında indirimli bilet kampanyası! Türk Hava Yolları'na ait AnadoluJet veya yeni tanıtılan adıyla AJet'ten yurt içi uçuşlarda geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı. 299 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak olan biletlerin, hangi tarihler arasında geçerli olacağı merak konusu oldu. İşte AJet'ten yurt içi uçuşlarında indirimli bilet fiyatları ve indirimin geçerli olduğu tarihler...

Habertürk Giriş: 15.03.2024 - 21:54 Güncelleme: 15.03.2024 - 21:54 facebook

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