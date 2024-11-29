AJet yurt dışı bilet kampanyasında son gün!
AJet yurt dışı bilet kampanyası bugün itibarıyla sonlanıyor. 9 euro ve 9 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkan biletlerin yolculuk tarihi 13 Ocak 2025 ile 19 Mrat 2025 tarihleri arasında olacak. İşte, AJet yurt dışı bilet kampanyası detayları...
AJet, indirimli yurt dışı bilet kampanyasında son güne girildi. Farklı ülkelere 9 euro ve 9 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkan biletler 63 bin koltuk ile sınırlandırıldı. Türkiye çıkışlı ve varışlı yurt dışı uçuşlarında geçerli sayılan kampanya Basic paket ücreti ve kuralları için geçerli. İşte, detaylar...
AJET YURT DIŞI İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?
AJet kampanyası kapsamında biletler 27-29 Kasım 2024 tarihleri arasında satışa açık olacak.
AJET YURT DIŞI KAMPANYASI SEYAHAT TARİHİ NEDİR?
Söz konusu biletleme döneminde bilet alan yolcular 13 Ocak 2025 ile 29 Mart 2025 tarihleri arasında seyahat edecek.