AJet yurt dışı bilet kampanyası devam ediyor: Bilet fiyatları ne kadar?
AJet yurt dışı bilet kampanyası sürüyor. Yarına kadar geçerli olacak kampanyada Avusturya, Bosna - Hersek, Fransa, İtalya gibi birçok ülkeye düzenlenecek seferlerde bilet fiyatları 9 euro artı vergilerden satışa çıktı. 63 bin koltuk arz edilen kampanyada yolcular seyahatlerini 2025 yılında gerçekleştirebilecek. İşte, AJet yurt dışı bilet kampanyası detayları...
AJet'in başlattığı yurt dışı indirimli bilet kampanyası devam ediyor. 29 Kasım'a kadar sürecek kampanyada biletler 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıktı. 63 bin koltuk ayrılan kampanya Türkiye çıkışlı ve varışlı yurt dışı uçuşlarında geçerli sayılıyor. İşte, AJet bilet kampanyası detayları...
AJET YURT DIŞI İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?
AJet kampanyası kapsamında biletler 27-29 Kasım 2024 tarihleri arasında satışa açık olacak.
AJET YURT DIŞI KAMPANYASI SEYAHAT TARİHİ NEDİR?
Söz konusu biletleme döneminde bilet alan yolcular 13 Ocak 2025 ile 29 Mart 2025 tarihleri arasında seyahat edecek.