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AK Gıda’ya siber saldırı! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Türkiye’de gıda sektöründe İçim ve President markalarıyla faaliyette bulunan AK Gıda’ya siber saldırı düzenlendi. Siber saldırganların şirketin “Savunmasız Bölge” ağında yer alan zaafiyetten yararlandığı veri ihlalinden AK Gıda’nın 185 bini aşkın müşterisi etkilendi.

Çalınan verilerin arasında ad, soyad, TC Kimlik No gibi kişisel bilgilerin yanısıra e-posta ve telefon gibi iletişim bilgilerinin de bulunduğu belirlendi.

İNCELEME SÜRÜYOR

AK Gıda'dan, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (KVKK) konuyla ilgili olarak yapılan “Veri İhlali Bildirimi”nde siber saldırıya ilişkin olarak özetle şu tespitler yapıldı:

- İhlal, 25.08.2021 ile 26.08.2021 tarihleri arasında gerçekleştiği ve 26.08.2021 tarihinde tespit edildi.

- Veri sorumlusuna ait DMZ (Savunmasız Bölge) networkünde çalışan İş Akış Süreç uygulamasının önceki versiyonlarında kullanılan ve halihazırda aktif olmayan “endpoint”in kodlarda yer almasından kaynaklanan zafiyet sebebiyle siber saldırıya maruz kalındı ve bazı veriler çalındı.

- İhlalden 185.492 müşteri etkilendi.

- İhlalden etkilenen kişisel veriler, kimlik (ad, soyad, TC Kimlik No) ve iletişim (e-posta, telefon) verilerinden oluştu.

- Yaşanan veri ihlaline ilişkin inceleme devam ediyor.