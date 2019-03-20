AK Parti 2019 belediye başkan adayları yerel seçimlere günler kala merak ediliyor. Aksaray'daki seçmenler, AK Parti Aksaray belediye başkan adayı olarak açıklanan Evren Dinçer'in hayatını araştırıyor. AK Parti Aksaray Belediye Başkan adayı Evren Dinçer'in hayatından detaylar haberimizde.

EVREN DİNÇER KİMDİR?

1981'de Aksaray'da doğan Evren Dinçer, ilk ve orta öğrenimini Aksaray'da tamamladı. Niğde Üniversitesi Aksaray İİBF Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Gazi Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi dalında yükaek lisans derecesi aldı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensititüsü'nde doktora çalışmalarına devam etmektedir.

2006 yılında memuriyet hayatına başlayan Dinçer, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlıığı'nda Personel Daire Başkanlığı görevlerini yürüttü. Ankara ve Nevşehir Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurul Üyeliklerinde de bulunan Dinçer, birçok STK içerisinde yer aldı. Akademik alanda yayınlanan çeşitli makale ve tebliğleri de bulunan ve evli olan Evren Dinçer, iyi derecede İngilizce bilmektedir.