AK Parti 2019 il başkan adayları açıklandı. Vatandaşlar ''AK Parti Aksaray il başkan adayı kim? Evren Dinçer kimdir?'' sorularını aratmaya başladılar. Peki, Aksaray il başkan adayı Evren Dinçer kimdir? İşte Evren Dinçer'in hayatı...

EVREN DİNÇER KİMDİR?

1981'de Aksaray'da doğan Evren Dinçer, ilk ve orta öğrenimini Aksaray'da tamamladı. Niğde Üniversitesi Aksaray İİBF Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Gazi Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi dalında yükaek lisans derecesi aldı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensititüsü'nde doktora çalışmalarına devam etmektedir.

2006 yılında memuriyet hayatına başlayan Dinçer, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlıığı'nda Personel Daire Başkanlığı görevlerini yürüttü. Ankara ve Nevşehir Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurul Üyeliklerinde de bulunan Dinçer, birçok STK içerisinde yer aldı. Akademik alanda yayınlanan çeşitli makale ve tebliğleri de bulunan ve evli olan Evren Dinçer, iyi derecede İngilizce bilmektedir.