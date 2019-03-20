AK Parti 2019 belediye başkan adayları yerel seçimlere günler kala merak ediliyor. Amasya'daki seçmenler, AK Parti Amasya belediye başkan adayı olarak açıklanan Cafer Özdemir'in hayatını araştırıyor. AK Parti Amasya Belediye Başkan adayı Cafer Özdemir'in hayatından detaylar haberimizde.

CAFER ÖZDEMİR KİMDİR?

1967 yılında Yozgat'ta doğan ve Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Cafer Özdemir, kurduğu bağımsız mühendislik şirketi ile kurarak başta Amasya'da birçok belediyeye imar ve şehircilik konularında danışmanlık hizmetini vermiştir.

2003 yılında AK Parti yönetim kurulu üyesi olarak siyasi hayatına başlamış, AK Parti Amasya İl Başkan Yardımcılığı yapmıştır. Özdemir, 2009 ve 2014'te yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde Amasya Belediye Başkanlığı'na seçilmiştir.