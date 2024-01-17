AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı ne zaman açıklanacak?
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı merak ediliyor. AK Parti, 11'i büyükşehir olmak üzere toplam 26 ilin adayını geçtiğimiz günlerden açıkladı. 15 Ocak'ta yapılması beklenen Ankara aday tanıtım toplantısı ise Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden gelen şehit haberleri nedeniyle iptal edilmişti. Bu noktada gözler "AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte, AK Parti Ankara aday tanıtım toplantısı hakkında bilgiler...
31 Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimler için geri sayım başladı. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtım toplantısında açıklacağı belirtilmişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partinin 14 Ocak Pazar günü yapacağı aday tanıtım toplantısının ertelendiğini bildirdi. Peki, ertelenen AK Parti Ankara aday toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, konuya dair bilgiler...
AK PARTİ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının da açıklanacağı tanıtım toplantısı 18 Ocak'ta düzenlenecek. Toplantı, perşembe günü saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
AK PARTİ YEREL SEÇİM BEYANNEMESİ BEKLENİYOR
Aday tanıtımlarının ardından seçim çalışmalarının hızlanacağı AK Parti'de, yerel seçim beyannamesi ise ay sonuna doğru Genel Merkez binasının karşısında inşa edilen konferans salonunda kamuoyuyla paylaşılacak.
Tüm adaylar açıklandıktan sonra Ankara Spor Salonu'nda geniş katılımlı ayrı bir programın yapılması da planlanıyor.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLACAK?
Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için farklı isimler konuşuluyor. Bu isimlerden biri Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Veysel Tiryaki oldu. Tiryaki, bakan yardımcılığından aday adaylığı için istifa etmişti. Yine Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da Ankara için ismi konuşulanlar arasında yer alıyor.