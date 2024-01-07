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        Haberler Gündem AK Parti Ankara adayı belli oldu mu? 2024 AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kim olacak?

        AK Parti Ankara adayı belli oldu mu? AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kim olacak?

        AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayının kim olacağı merak ediliyor. AK Parti bugün İBB adayı ile birlikte 11'i büyükşehir ve 15'i il olmak üzere toplam 26 adayı resmen duyuruyor. Bu noktada gözler "AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı belli oldu mu, kim olacak?" sorularına çevrildi. İşte, 2024 seçimleri AK Parti ABB adayı ile ilgili detaylar...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.01.2024 - 14:51 Güncelleme: 07.01.2024 - 14:51
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        AK Parti Ankara Belediye Başkan Adayı bekleniyor. 31 Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimler için geri sayım başladı. Partiler yavaş yavaş adaylarını açıklamaya başlarken; vatandaşlar da AK Parti Abkara adayını araştırmaya başladı. Peki, AK Parti Ankara adayı belli oldu mu? 2024 AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kim olacak? İşte, konuya ilişkin detaylar...

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        ANKARA ADAYI BELLİ OLDU MU, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının 15 Ocak'ta Ankara'da düzenlenecek toplantıda açıklanacağını söyleyen Erdoğan, "Ankara adayını Ankara'da açıklayacağız. Seçim beyannamesini burada açıklayacağız. Strateji belgemizi açıklayacağız. Yarıya yakınını açıklarız" ifadelerini kullandı.

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        ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLACAK?

        Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için farklı isimler konuşuluyor. Bu isimlerden biri Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Veysel Tiryaki oldu. Tiryaki, bakan yardımcılığından aday adaylığı için istifa etmişti. Yine Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da Ankara için ismi konuşulanlar arasında yer alıyor.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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