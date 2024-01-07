AK Parti Ankara Belediye Başkan Adayı bekleniyor. 31 Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimler için geri sayım başladı. Partiler yavaş yavaş adaylarını açıklamaya başlarken; vatandaşlar da AK Parti Abkara adayını araştırmaya başladı. Peki, AK Parti Ankara adayı belli oldu mu? 2024 AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kim olacak? İşte, konuya ilişkin detaylar...

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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLACAK?

Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için farklı isimler konuşuluyor. Bu isimlerden biri Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Veysel Tiryaki oldu. Tiryaki, bakan yardımcılığından aday adaylığı için istifa etmişti. Yine Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da Ankara için ismi konuşulanlar arasında yer alıyor.