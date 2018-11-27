AK Parti Balıkesir belediye başkan adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. AK Parti Balıkesir adayı Yücel Yılmaz oldu. Peki; Yücel Yılmaz kimdir? İşte AK Parti Balıkesir adayı Yücel Yılmaz ile ilgili detaylar...
YÜCEL YILMAZ KİMDİR?
1975 yılında Almanya’da doğdu.
İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Balıkesir’de tamamlayan Yılmaz, Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu.
Balıkesir’de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bazı okullarda İngilizce öğretmenliği yaptı.
Yılmaz, 8 şehirde yabancı dil eğitimi veren şirketini kurdu.
Balıkesir Ticaret Odası Meclis Başkanlığı görevini belediye başkan adaylığı dolayısıyla bıraktı.
Yılmaz, 30 Mart 2014 yerel seçiminde Ak Parti’den Balıkesir, Karesi Belediye Başkanı seçildi.
Yücel Yılmaz, evli ve iki çocuk babası.
Adalet ve Kalkınma Partisi Balıkesir Belediye Başkan Adayı.
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