AK Parti 2019 belediye başkan adayları yerel seçimlere günler kala merak ediliyor. Bartın'daki seçmenler, AK Parti Bartın il başkan adayı olarak açıklanan Yusuf Aldatmaz'ın hayatını araştırıyor. AK Parti Bartın Belediye Başkan adayı Yusuf Aldatmaz'ın hayatından detaylar haberimizde.

YUSUF ALDATMAZ KİMDİR?

1965 yılında Bartın'da doğan Yusuf Ziya Aldatmaz, ilk, orta ve lise öğrenimini Bartın'da tamamladıktan sonra 9 Eylül Üniversitesi İsletme Fakültesi'nden mezun olmuştur. Gıda toptancılığıyla iştigal etmekte olan Aldatmaz, Bartın Kemerspor Kulübü Başkanlığı, Bartınspor Kulübü Yöneticiliği, Bartın Üniversite Derneği Yöneticiliği, Bartın Ticaret Ve Sanayi Odası Disiplin Kurulu Başkanlığı, Bartın Toptancılar Sitesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinin yanı sıra AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeliği, il başkan yardımcılığı, Bartın İl Genel Meclisi üyeliği ve AK Parti Bartın Merkez ilçe Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. MÜSİAD ve Bartın Üniversitesi Cami Yönetim Kurulu üyesi de olan Yusuf Ziya Aldatmaz, evli ve 2 çocuk babasıdır.