AK Parti 2019 il başkan adayları açıklandı. Vatandaşlar AK Parti ''AK Parti Bartın il başkan adayı kim? Yusuf Aldatmaz kimdir?'' sorularını aratmaya başladılar. Peki, Bartın il başkan adayı Yusuf Aldatmaz kimdir? İşte Yusuf Aldatmaz'ın hayatı...

YUSUF ALDATMAZ KİMDİR?

1965 yılında Bartı'da doğan Yusuf Ziya Aldatmaz, ilk, orta ve lise öğrenimini Bartın'da tamamladıktan sonra 9 Eylül Üniversitesi İsletme Fakültesi'nden mezun olmuştur. Gıda toptancılığıyla iştigal etmekte olanAldatmaz, Bartın Kemerspor Kulübü Başkanlığı, Bartınspor Kulübü Yöneticiliği, Bartın Üniversite Derneği Yöneticiliği, Bartın Ticaret Ve Sanayi Odası Disiplin Kurulu Başkanlığı, Bartın Toptancılar Sitesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinin yanı sıra AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeliği, il başkan yardımcılığı, Bartın İl Genel Meclisi üyeliği ve AK Parti Bartın Merkez ilçe Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. MÜSİAD ve Bartın Üniversitesi Cami Yönetim Kurulu üyesi de olan Yusuf Ziya Aldatmaz, evli ve 2 çocuk babasıdır.