AK Parti Batman İl Başkanı Gür'den

AA

Gür, yaptığı açıklamada, bütün kesimleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vermeye davet etti.AK Parti teşkilatları ve belediye başkanları olarak kampanyaya destek verdiklerini aktaran Gür, şunları kaydetti:"Kampanyanın nihai amacına ulaşması için elimizden geleni yapacağız. Bütün sivil toplum kuruluşlarını, iş adamlarını, hayırseverleri, vatandaşlarımızı bu kampanyaya destek olmaya çağırıyorum. Birlik ve beraberlik içinde el ele tutuştuğumuzda başaramayacağımız bir şey olmayacağını düşünerek, 'Biz Bize yeteriz Türkiye.' diyoruz."