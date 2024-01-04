AK Parti belediye başkan adayları ne zaman belli olacak? Cumhurbaşkanı'ndan önemli açıkama
AK Parti belediye başkan adayları kamuoyu tarafından 31 Mart yerel seçimleri öncesinde merak edilip araştırılıyor. Peki, AK Parti İstanbul belediye başkan adayı ne zaman açıklanacak? AK Parti belediye başkan adayları belli oldu mu? İşte merak edilip araştırılan soruların cevabı...
AK Parti belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? Özelklikle Ankara ve İstanbul AK Parti belediye başkan adaylarının 31 Mart'ta kim olacağı en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, AK Parti belediye başkan adayları en zaman açıklanacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen önemli açıklama...
AK PARTİ BELDİYE BAŞKAN ADAYLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ocak Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı dahil çok sayıda adayı açıklayacaklarını söyledi. Buna göre AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkan adayları önümüzdeki Pazar günü açıklanacak?
İSTANBUL AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının 7 Ocak Pazar günü Haliç Kongre Merkezi'ndeki toplantıda açıklanacağını söyleyen Erdoğan, "İBB adayını pazar günü duyacaksınız. Bizim yapacağımız açıklamalarda A'dan Z'ye hepsi sürprizdir ve yerel yönetim seçimlerindeki partimizin kazanma azminin simgesi olacak" dedi.
ANKARA AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının 15 Ocak'ta Ankara'da düzenlenecek toplantıda açıklanacağını söyleyen Erdoğan, "Ankara adayını Ankara'da açıklayacağız. Seçim beyannamesini burada açıklayacağız. Strateji belgemizi açıklayacağız. Yarıya yakınını açıklarız" ifadelerini kullandı.