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        Haberler Gündem AK Parti belediye başkan adayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanıyor! AK Parti İstanbul adayı kim?

        AK Parti belediye başkan adayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanıyor!

        AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimi belediye başkan adaylarının 26'sı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanıyor. Peki, AK Parti 31 Mart yerel seçim adayları kim oldu? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2024 - 14:48 Güncelleme: 07.01.2024 - 14:48
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        AK Parti 31 Mart yerel seçimleri belediye başkan adayları bugün açıklanıyor. Özelklikle Ankara ve İstanbul AK Parti belediye başkan adaylarının 31 Mart'ta kim olacağı en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün İstanbul'da yapılacak toplantıda 11'ibüyükşehir olmak üzere 26 ilin belediye başkan adaylarını açıklıyor...

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        AK PARTİ BELDİYE BAŞKAN ADAYLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ocak Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı dahil çok sayıda adayı açıklayacaklarını söyledi. Buna göre AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkan adayları Haliç Kongre Merkezi'ndeki toplantıda açıklanıyor.

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        Adayların açıklandığı illerin tam listesini sizlerle birazdan paylaşacağız.

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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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