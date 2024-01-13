AK Parti belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak, aday tanıtım toplantısı hangi tarihe ertelendi?

AK Parti belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak, aday tanıtım toplantısı hangi tarihe ertelendi?

AK Parti Belediye Başkan adayları açıklanıyor. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimler öncesinde 7 Ocak'ta 11'i büyükşehir olmak üzere 26 ilin belediye başkan adayları açıklandı. AK Parti İstanbul Belediye başkan adayı Murat Kurum olurken 17'si büyükşehir olmak üzere 48 aday ise tanıtım toplantısında duyurulacak. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 14 Ocak Pazar günü ATO Congresium'da gerçekleştirilmesi planlanan aday tanıtım toplantısının şehitler nedeniyle ertelendiğini açıkladı. İşte AK Parti belediye başkan adaylarının açıklanacağı aday tanıtım toplantısının tarihine ilişkin detaylar...

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AK PARTİ'NİN 26 İL BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BELLİ OLDU!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan katılımıyla AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda 11'i büyükşehir, 15'i il olmak üzere toplamda 26 şehrin belediye başkan adayı kamuoyuyla paylaşıldı.

Kamuoyunun en çok merak ettiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum'un ismi ilan edildi.

Balıkesir, Bursa, Denizli, Erzurum, Kocaeli, Ordu, Bingöl, Bitlis, Düzce, Elazığ, Giresun, Isparta, Rize, Tokat ve Yalova olmak üzere 15 ilin mevcut belediye başkanları yeniden aday gösterildi.

Programda açıklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, 28. dönem AK Parti milletvekili olarak TBMM'de görevini sürdürüyor.