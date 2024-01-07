Haberler Gündem AK Parti belediye başkan adayları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklama yapılacak

AK Parti belediye başkan adayları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimi belediye başkan adaylarının 28'i bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Peki, AK Parti 31 Mart yerel seçim adayları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merak edilen sorunun cevabı belli oldu. İşte detaylar... Habertürk Giriş: 07.01.2024 - 10:26 Güncelleme: 07.01.2024 - 10:26 facebook

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AK Parti 31 Mart yerel seçimleri belediye başkan adayları bugün açıklanıyor. Özelklikle Ankara ve İstanbul AK Parti belediye başkan adaylarının 31 Mart'ta kim olacağı en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün İstanbul'da yapılacak toplantıda 12'si büyükşehir olmak üzere 28 ilin belediye başkan adayları açıklanacak.

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AK PARTİ BELDİYE BAŞKAN ADAYLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ocak Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı dahil çok sayıda adayı açıklayacaklarını söyledi. Buna göre AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkan adayları önümüzdeki Pazar günü açıklanacak. Haliç Kongre Merkezi'ndeki toplantının saat 14.00'te yapılacağı kamuoyuyla paylaşıldı.