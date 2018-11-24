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AK Parti belediye başkan adaylarından açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 büyükşehir ile 26 il belediye başkan adayını İstanbul'da açıkladı. Belediye başkan adayları açıklamalarda bulundu

24.11.2018 - 18:29 | Güncelleme: DHA

Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan aday tanıtım toplantısının ardından DHA'ya konuşan AK Parti Ordu Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, "Güzel Ordumuzu daha güzelleştireceğiz. Zaten ben partinin kurucularındanım. Daha önce de İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımızla belediyeciliğe birlikte başlamıştık. Şimdi de birlikte devam ediyoruz." dedi.

"PARTİMİZ ANADOLU KADININA, ŞAHSIMA GÜVENMİŞTİR"

AK Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin ise, "Bir kadın olarak 16 sene sahada kalmak ve sürdürülebilir olmak çok önemli. Şehrimin ilk kadın milletvekili oldum. Bölgenin ilk kurucu kadın bakanı oldum. Bunları yapan Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'dir. Partimiz Anadolu kadınına, şahsıma güvenmiştir. Teşkilatım, milletvekillerim ve şehrim arkamda durmuştur ve birlikte başarmışızdır" şeklinde konuştu.

 

"CUMHURBAŞKANIMIZIN GÜVENİNE LAYIK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan da, "Bugün aday tanıtım toplantısında sayın Cumhurbaşkanımız beni Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığımı uygun gördüler. Bizler Cumhurbaşkanımızın güvenine layık olmaya çalışıyoruz. Neticede biz belediye başkanlığını sadece günü kurtarmak için değil, geçmişin, şimdinin ve geleceğin belediye başkanı nasıl olur vizyonunu sahipleniyoruz. Bu anlamda çalışmalarımızı da buna göre şekillendiriyoruz. Beni bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımıza, parti teşkilatımıza ve Malatya halkına da çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

 

"DAHA ÖNCE TİCARET BAKAN YARDIMCISIYDIM"

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin ise "Daha önce ticaret bakan yardımcısıydım. Sayın Cumhurbaşkanımız ve teşkilatımızın takdiri ile Bolu Belediye Başkan Adaylığı ile görevlendirildik. Allah utandırmasın. Parti meclisimize ve tüm Bolu halkına da teşekkür ediyorum. Bugün Bismillah dedik, inşallah 31 Mart'ta Bolu'da Belediye başkanı olarak görevimize devam ederiz diyorum. Şimdiden memleketimize hayırlı, uğurlu olsun diyorum" dedi.


"31 MART'A KADAR, İNŞALLAH ÇALMADIK KAPI BIRAKMAYACAĞIZ"

AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş da, "Toplam 17 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızla, parti teşkilatımızla bu yolu yürümek benim için büyük bir onur ve şeref. 1 yıldır devam ettirdiğim göreve yeniden aday gösterilmek büyük bir onur. Bunun büyük bir sorumluluk olduğunu biliyorum. Bursamızı, ülkemizi daha iyi yerlere getirmek için canla başla hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız, Bursa ile beklentilerini bir kez daha bize illettiler. Bizde 31 Mart'a kadar, inşallah çalmadık kapı bırakmayacağız. Sonunda inşallah da Bursa halkının güvenine mahzar olmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül ise "Bizim partimizin bir programı var. Şimdilik memleketimiz için ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz" Dedi.


"OMUZLARIMIZDAKİ YÜK FAZLA"

AK Parti Ardahan Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar ise "Çok mutluyuz. Önemli bir göreve talip olduk. İstanbul'da yaşayan hemşerilerimiz sağolsunlar bizi yalnız bırakmadı. Omuzlarımızdaki yük fazla. Türkiye'nin Kafkaslara açılan kapısı olan Ardahan'da iki gümrük kapısı var. Ardahan geçmiş yıllarda göç veren bir ildi. Ama Ak Parti'nin gelmesi ile yatırım yapılan bir il oldu. Ardahanlıya hizmet etmek için bu yola çıktık. Partimizde bizi bu göreve layık gördü. İnşallah halkımızın da desteği ile önümüzdeki 5 yıl hemşerilerimize hizmet etmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.


"CUMHURBAŞKANIMIZIN BİZİ LAYIK GÖRMESİ BİZİ MUTLU ETTİ"

AK Parti Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Zolan da "Halkımıza hizmet etmek için, Cumhurbaşkanımızın bizi layık görmesi bizi mutlu etti. Denizlimize zaten gece gündüz hizmet ediyoruz. Artık durmayacağız da hizmetimizi en üst seviyeye çıkararak çalışmaya devam edeceğiz dedi.

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