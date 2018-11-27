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AK Parti Çanakkale belediye başkan adayı Ayhan Gider kimdir?
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AK Parti Çanakkale belediye başkan adayı Ayhan Gider kimdir? Ayhan Gider kaç yaşında, nereli?

AK Parti Çanakkale belediye başkan adayı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında partisinin Çanakkale Belediye başkan adayı olarak Ayhan Gider ismini açıkladı. Peki; AK Parti Çanakkale Belediye başkan adayı Ekrem Yüce kimdir? İşte, Ekrem Yüce ilgili detaylar...

27.11.2018 - 13:45 | Güncelleme:

AK Parti Çanakkale belediye başkan adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. AK Parti Çanakkale adayı Ayhan Gider oldu. Peki; Ayhan Gider kimdir? İşte AK Parti Çanakkale adayı Ayhan Gider ile ilgili detaylar...

AYHAN GİDER KİMDİR?

Ayhan Gider, 10 Haziran 1969 tarihinde Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Sinekçi köyünde Mustafa ve Mediha Gider çiftinin çocuğu olarak doğdu. 1987 yılında Bursa Zirai Üretim İşletmesi ve Ziraat Meslek Lisesinden Ziraat Teknisyeni olarak bitirdi. Aynı yıl Adana Tarım İl Müdürlüğünde göreve başladı. Ardından 1992 yılında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Ziraat Mühendisi olarak mezun oldu ve Mühendis olarak Çanakkale Valiliği emrine atandı. Aynı yıl Eceabat İlçe Tarım Müdürlüğü görevine getirildi. 1995 yılında Çan İlçe Tarım Müdürlüğü’ne İlçe Müdürü olarak atandı. 2003 yılı temmuz ayında Çanakkale Tarım İl Müdürlüğü görevine atandı. 2005 yılı haziran ayında Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri oldu. Gider, ilk defa Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çanakkale milletvekili olarak meclise girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İçişleri Komisyonu Katip Üyesi ve Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonu Üyesiydi.

2018 yılının Haziran ayında yapılan genel seçimleri için milletvekili adaylığı için başvuru yapmadı.

 

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