AK Parti Çankırı Belediye Başkan adayı, Çankırı halkı tarafından merak edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan adayı açıkladı! AK Parti Çankırı Belediye Başkan adayı, Hüseyin Boz oldu. Peki, AK Parti Çankırı Belediye Başkan adayı, Hüseyin Boz kimdir? Kaç yaşında, nereli?

AK PARTİ ÇANKIRI BELEDİYE BAŞKAN ADAYI, HÜSEYİN BOZ KİMDİR?

2002 yılında Gençlik Kolları Kurucu İl Başkanlığı görevini yürüttü. Üç dönem Merkez İlçe Başkanı olarak Çankırı'ya hizmet etti. 2012 yılında Çankırı Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü görevini üstlendi.

2014 Mahalli İdareler Seçimi öncesinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen takvime göre görevinden istifa eden Boz, seçim sonrasında Belediye Meclis Üyesi oldu. Belediye Meclisinin gerçekleştirdiği ilk toplantıda oy çokluğu ile Belediye Başkan Yardımcılığına seçildi ve bu görevi 3,5 yıl boyunca yürüttü. Aynı zamanda, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yönetim kadrolarında da görev aldı.

Hüseyin Boz, 24 Haziran seçimleri öncesinde AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak için Çankırı Belediye Başkanlığından istifa eden İrfan Dinç'in yerine AK Parti'nin adayı olarak gösterildi ve Belediye Meclisi tarafından 3 Mayıs 2018 tarihinde Çankırı Belediye Başkanı seçildi.

İyi derecede Rusça bilen Boz, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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