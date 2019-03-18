AK Parti 2019 il başkan adayları açıklandı. Vatandaşlar AK Parti ''AK Parti Çankırı il başkan adayı kim? Hüseyin Boz kimdir?'' sorularını aratmaya başladılar. Peki, Çankırı il başkan adayı Hüseyin Boz kimdir? İşte Hüseyin Boz'un hayatı...

HÜSEYİN BOZ KİMDİR?

1974'te Çankırı'da doğan Hüseyin Boz, ilk ve ortaöğrenimini Çankırı'da tamamladı. Hüseyin Boz, Çankırı Gençlik Kolları Kurucu İl Başkanlığı, Merkez ilçe Başkanlığı, Çankırı Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü, Çankırı Belediye Meclis Üyeliği, Çankırı Belediye Başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 24 Haziran seçimleri öncesinde AK Parti'den aday adayı olmak icin görevinden istifa eden İrfan Dinç'in yerine AK Parti'nin adayı olarak belediye meclisince 3 Mayıs 2018 tarihinde belediye başkanı seçildi.

Boz, evli ve 3 çocuk babasıdır.