AK Parti'de 2023 hedefi: Çıtayı daha da yükseltmek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın iyi bir netice alacağına inandıklarını söyledi. Kandemir "Hem parti olarak hem de Cumhurbaşkanımızın en yüksek oyu alacağına inanıyoruz” dedi. AK Parti ilk kez oy kullanacak 6.2 milyon seçmenin de en az yarısının desteğini almayı hedefliyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir bir grup gazeteciyle sohbet toplantısında bir araya geldi. AK Parti’nin seçim çalışmaları hakkında bilgi veren Kandemir şunları söyledi:

“Önümüzdeki süreçte Cumhur İttifakı olarak çok güçlü bir şekilde seçimlere hazırlanıyoruz. İyi bir netice alacağımıza inanıyoruz. Cumhurbaşkanımız ifade etmişti; biz bu seçimde girdiğimiz seçimler içerisinde hem parti olarak hem de cumhurbaşkanlığı olarak en yüksek oyu alacağımıza inanıyoruz. Gelmiş geçmiş seçimler içerisinde en yüksek oyumuzu alacağımıza inanıyoruz. Sahada gördüğümüz bu. Kimsenin oyu cebimizde değil ama bizim temennimiz bu. Milletimiz bizimle kurduğu ilişkiyi rakibe bakarak kurgulamıyor. Performansa bakarak değerlendiriyor. Muhalefet hiç yükselme trendi oluşturmadı, muhalefetin yalpalamalarıyla bir enerji oluşturduğunu görmedim sahada. Meclis seçiminde de Cumhur İttifakı olarak hiçbir problem yaşamayız. Her seçim bizim için çok önemli. Her vatandaşın oyuna talibiz. 6.2 milyon genç seçmen ilk kez oy kullanacak en az yarısının oyunu almak gerekiyor, hedefimiz bu."

81 İLDE TÜRKİYE YÜZYILI BULUŞMALARI

“Cumhurbaşkanımız bir yandan yoğun bir şekilde il ziyaretlerine devam ederken, teşkilatlarımız da Türkiye’nin dört bir yanında esnafla, her türlü toplumsal kesimle bir araya gelecek. Cumhurbaşkanımız bir toplantı yaptı ve Türkiye Yüzyılı ile ilgili çalışmaların startını verdi. Onun illerdeki ayağını teşkilatlarımızın koordinasyonunda yürüteceğiz. Her ilde, her ilçede Türkiye Yüzyılı başlığı altında bir araya geleceğiz. Türkiye Yüzyılı hayalimizi paylaşacağız, katkılarını isteyeceğiz. Sadece Ak Parti’ye oy vermiş, gönül vermiş olanlarla değil bütün toplumsal kesimlere açık davetler yaparak, bunu koordine edeceğiz."