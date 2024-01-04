AK Parti'de aday adaylığı başvuruları uzatıldı

AK Parti'de aday adaylığı başvuruları 31 Ocak'a kadar uzatıldı
AK Parti, belediye ve il genel meclis üyeliği aday adaylığı başvurularını, 31 Ocak tarihine kadar uzattı
Giriş: 04.01.2024 - 17:22 Güncelleme: 04.01.2024 - 17:36
AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aday adaylığı başvurularının uzatıldığını açıkladı.
Yavuz, yarın sona erecek "belediye ve il genel meclis üyeliği aday adaylığı" müracaatlarının, 31 Ocak Çarşamba günü saat 19.00'a kadar uzatıldığını kaydetti.