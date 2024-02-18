AK Parti ilçe teşkilatlarında başlattığı belediye meclis üyeliği çalışmalarının Genel Merkez süreci tamamladı. AK Parti’de meclis üyesi sayısının 2 katını belirleyen ilçe yönetimleri, aday adayı listelerini İl Yürütme Kurullarına iletti. İllerde oluşturulan taslak listeler AK Parti Genel Başkan Yardımcılarının başkanlığında oluşturulan komisyonlarda incelendi ve nihai şekli verildi.

19 ŞUBAT'TA TESLİM EDİLMEYE BAŞLANACAK

Liste teslimi için ise son gün 20 Şubat Salı. AK Parti, aday listelerini 19-20 Şubat'ta Teşkilat Başkanlığı'nın görevlendirildiği il koordinatörleri eşliğinde seçim kurullarına teslim edecek.

FERMUAR YÖNTEMİ İLE ORTAK LİSTE HAZIRLANDI

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AK Parti, MHP ile iş birliği yaptığı seçim çevrelerinde belediye meclis üyeliği listelerini de ortak hazırladı.

MHP’nin oy oranının yüksek olduğu yerlerde tam fermuar; oy farkının fazla olduğu yerlerde ise aralıklı yöntem uygulandı.

Büyük Birlik Partisi ile de bazı seçim çevrelerinde iş birliği yapıldı.

YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK HAZIRLIK TOPLANTISI YAPILACAK

AK Parti’nin 81 ilden seçim işleri ve seçim koordinasyon merkezi başkanları, şubat ayının son haftasında Ankara’da toplanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı toplantıda; itirazlar, seçim materyalleri, sonuç alım sistemi gibi oy kullanma gününe yönelik kritik başlıkları içeren sunumların yapılması bekleniyor.