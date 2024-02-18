AK Parti'de aday listeleri tamamlandı! Listeler 19-20 Şubat'ta teslim edilecek
31 Mart tarihinde gerçekleşecek yerel seçimler öncesinde AK Parti'de aday belirleme süreci tamamlandı. İl ve ilçe belediye başkan adayları ile belediye ve il genel meclis üye adaylarından oluşan listeler yarın seçim kurullarına teslim edilecek.
AK Parti ilçe teşkilatlarında başlattığı belediye meclis üyeliği çalışmalarının Genel Merkez süreci tamamladı. AK Parti’de meclis üyesi sayısının 2 katını belirleyen ilçe yönetimleri, aday adayı listelerini İl Yürütme Kurullarına iletti. İllerde oluşturulan taslak listeler AK Parti Genel Başkan Yardımcılarının başkanlığında oluşturulan komisyonlarda incelendi ve nihai şekli verildi.
19 ŞUBAT'TA TESLİM EDİLMEYE BAŞLANACAK
Liste teslimi için ise son gün 20 Şubat Salı. AK Parti, aday listelerini 19-20 Şubat'ta Teşkilat Başkanlığı'nın görevlendirildiği il koordinatörleri eşliğinde seçim kurullarına teslim edecek.
FERMUAR YÖNTEMİ İLE ORTAK LİSTE HAZIRLANDI
AK Parti, MHP ile iş birliği yaptığı seçim çevrelerinde belediye meclis üyeliği listelerini de ortak hazırladı.
MHP’nin oy oranının yüksek olduğu yerlerde tam fermuar; oy farkının fazla olduğu yerlerde ise aralıklı yöntem uygulandı.
Büyük Birlik Partisi ile de bazı seçim çevrelerinde iş birliği yapıldı.
YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK HAZIRLIK TOPLANTISI YAPILACAK
AK Parti’nin 81 ilden seçim işleri ve seçim koordinasyon merkezi başkanları, şubat ayının son haftasında Ankara’da toplanacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı toplantıda; itirazlar, seçim materyalleri, sonuç alım sistemi gibi oy kullanma gününe yönelik kritik başlıkları içeren sunumların yapılması bekleniyor.