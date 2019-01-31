AK Parti Seçim Manifestosu'nu bugün açıklıyor.

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek toplantıda seçim startını verecek olan AK Parti, 76 belediye başkan adayını tanıtacak. Ankara Arena Spor Salonu'nda hazırlıklar tamamlandı. Salonun dört bir yanına 'Gönülden yaparsan gönüller kazanır', 'Değer üreten şehirler', 'Türkiye'nin geleceği, gönül belediyeciliği', 'Önce millet, önce memleket', 'Memleket işi, gönül işi', 'Ak gençliğin enerjisi, Türkiye'nin geleceği', 'Ben değil, biz olacağız istikbale koşacağız' yazılı afiş ve pankartlar asıldı.

81 ilden 40 bin kişinin katılması beklenen toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 maddelik seçim manifestosunu açıklamasının ardından 1 Şubat itibariyle seçim kampanyası da başlamış olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sloganını da açıklaması bekleniyor.

AK Parti yerel seçim hazırlıkları kapsamında bugüne kadar 76 büyükşehir ve il belediye başkan adayını belirledi. AK Parti'nin, Cumhur İttifakı kapsamında Adana, Mersin, Osmaniye, Manisa'da belediye başkan adayı göstermeyerek, MHP'nin adayını desteklemesi bekleniyor.

MAHİR ÜNAL'DAN AÇIKLAMA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal dün yaptığı açıklamada, toplantıda 11 maddelik seçim manifestosunun da açıklanacağını belirtmişti.

Mahir Ünal, kampanyanın çevre dostu olduğunu bildirerek şunları söylemişti:

"Görüntü ve ses kirliliği oluşturmayan bir kampanya olması. Bizim seçim kampanyamız çevre dostu, dijital anlık veri alışverişi ve gündemi hızlı şekilde takip edebilen bir karakterde gerçekleşecek. Bu gece 12.00'de akadaylar.com üzerinde seçim kılavuzu, kurumsal kimlik ve seçim müziklerimiz olacak. Bütün teşkilatlarımız bulundukları il ve ilçelerde nasıl seçimi yürüteceklerini görecekler. Seçim kılavuzu üzerinde iki fazımız olacak. Birisi 1-18 Şubat arasında. İkincisi 19 Şubat- 31 Mart arasında olacak. Bu zaman içinde yine televizyon, gazete ve açık havayı kullanacağız. Daha yoğun olarak gündemin belirlendiği sosyal ağlarda AK Parti teşkilat mensupları mesajlarını verecek."

AK PARTİ'NİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI